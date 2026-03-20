1
MICAELIS, Alejandra
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MICAELIS de ARROYO, Alejandra. - Loni y Renato Montefiore y Miriam y Carlos Kulish despiden a su querida amiga y acompañan a Agustín, Josefina, Soledad y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo
- 3
Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta
- 4
La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz señalada por la diputada Pagano