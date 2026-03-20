MICHAEL, Alejandra,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Hereford Argentina y su personal participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Agustín y familia en su dolor.

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Sus amigos del Foro Copetín, Amelia Labarthe, Fabián García, Mariano Etcheverry y Javier Staricco (a.) abrazan y acompañan afectuosamente a Agustín y familia.

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Magdalena y Eduardo Barcia; sus hijos Agustina y Matías Schweizer, Ángeles y Matías Ruiz, María y Josefina y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su amigo Agustín y a sus hijas Jose y Sole con mucho cariño. Rezamos por Ale.

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - El Foro Argentino de Genética Bovina acompaña a Agustín Arroyo y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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