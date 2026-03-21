MICHAEL, Alejandra

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra. - La comunidad del Colegio Río de la Plata despide a su maravillosa profesora de literatura y directora de estudios. Abraza con mucho cariño a Agustín, Jose y Sole, sus queridas exalumnas.

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Sus compañeros del BDS¨s acompañan a Agustín y familia con un fuerte abrazo.

✝ MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Juan Lasheras Shine, hijos, nietos y Lucila Vega Olmos acompañan a Agustín en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa