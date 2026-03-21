LA NACION

MICHAEL, Alejandra

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MICHAEL de ARROYO, Alejandra. - La comunidad del Colegio Río de la Plata despide a su maravillosa profesora de literatura y directora de estudios. Abraza con mucho cariño a Agustín, Jose y Sole, sus queridas exalumnas.

MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Sus compañeros del BDS¨s acompañan a Agustín y familia con un fuerte abrazo.

MICHAEL de ARROYO, Alejandra, q.e.p.d. - Juan Lasheras Shine, hijos, nietos y Lucila Vega Olmos acompañan a Agustín en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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