MIQUEO DE CONEN, Mónica Laura
† MIQUEO de CONEN, Mónica Laura, q.e.p.d. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia, Punta del Este, Uruguay, acompañan a su esposo y demás familiares y la despiden con tristeza.
† MIQUEO de CONEN, Mónica Laura, q.e.p.d., falleció el 15-9-2025. - Su marido Josecho, sus hijos en el afecto Isabel, José y Marina y sus nietos Facundo, Martina, Josefina y Joaquín recuerdan a Mica con mucho cariño e invitan a despedirla hoy, de 12 a 13hs, en la sala de reposo del Cementerio Parque Memorial y a la posterior misa que se realizará en la Capilla.
