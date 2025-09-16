1
MIQUEO DE CONEN, Mónica
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MIQUEO de CONEN, Mónica. - Isabel y Horacio Luchia Puig e hijos despiden a Mónica con todo cariño y oraciones.
† MIQUEO de CONEN, Mónica, q.e.p.d. - Tatina Conen, Ezequiel Justiniano, sus hijos Ezequiel, Ignacio y María, Santiago y Ofelia, Dolores y Germán y nietos despiden a Mónica, un ser excepcional, con gran tristeza y acompañan a Josecho, Marcela y Flia. con mucho cariño.
MIQUEO de CONEN, Mónica. - Con dolor, te despedimos desde Paraná, acompañando a Marcela y demás familiares. Mariana, Silvia, Nora, Marta y María Isabel.
† MIQUEO de CONEN, Mónica, q.e.p.d. - COAS la despide con muchísima tristeza y agradece su incansable trabajo para nuestros queridos hospitales.
