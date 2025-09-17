LA NACION

MIQUEO DE CONEN, Mónica

MIQUEO de CONEN, Mónica. - Aurora y Enrique Donati despiden a Mónica y acompañan a Josecho y familia con mucho cariño.

MIQUEO de CONEN, Mónica. - Alberto Bilotte y Gaby Heineberg participan con mucha tristeza la muerte de la querida Mónica y acompañan a Josecho con mucho cariño.

MIQUEO de CONEN, Mónica, q.e.p.d. - Bea y Aldo Fabbri despiden con tristeza a Mónica y acompañan a Josecho, Tatina y familia con mucho cariño.

MIQUEO de CONEN, Mónica. - Elenita y Lalo Basílico y su hija Eugenia despiden a Mónica con todo cariño y acompañan a Josecho en este triste momento.

MIQUEO de CONEN, Mónica. - Su hermana Adriana junto a Rodolfo y Tomás Gonzalez del Solar la despiden con profunda tristeza. Que descanses en paz.

MIQUEO de CONEN, Mónica. - Alejandro Menéndez Behety y sus hijos Alejandro y Clara participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Josecho con mucho cariño.

