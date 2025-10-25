SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MIQUEO, Ernesto José, q.e.p.d. - Claudio Hardoy y María Inés Mendizabal de Hardoy, su hija Agustina, su esposo Luis Rigal y sus nietos Agustina y Santos con profundo dolor y pena despedimos a nuestro gran amigo de toda la vida Yuyo, quien fue un distinguido caballero y profesional. Acompañamos a la familia: Graciela, Laura, Cecilia y Juancho con afecto y cariño.

† MIQUEO, Ernesto José, q.e.p.d. - Tu esposa Graciela de Azevedo, tus hijos Laura Teresita, Cecilia Elena y Juan Francisco Miqueo, Ángeles y María Arana y nietos te despedimos con mucho cariño, dando gracias a Dios por tu vida y con oraciones en tu memoria.

