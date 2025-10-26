1
MIQUEO, Ernesto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MIQUEO, Ernesto, q.e.p.d. - Emilio Argüelles y familia despiden con tristeza a Ernesto y acompañan a Graciela y familia con el cariño de toda una vida.
† MIQUEO, Ernesto, q.e.p.d. - María Inés Bergalli, María Luisa de Posada, Graciela Roger y Gloria Wilson Rae lo despiden con cariño y acompañan a Graciela y su familia con sus oraciones.
† MIQUEO, Ernesto, q.e.p.d. - Sus amigos Félix y Justa Pereyra lo despiden con cariño, acompañan a Graciela y familia y piden una oración en su memoria.
