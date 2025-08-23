1
MISURACA, Osvaldo A.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MISURACA, Osvaldo A., q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan su fallecimiento, acompañan a Mauro, Bruno y familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Allanaron la Agencia de Discapacidad por presuntas coimas y le secuestraron US$266.000 a un empresario cuando intentaba escapar
- 3
El insólito penal que Lobo Medina y el VAR le dieron a Tigre, con el cual le empató a Independiente Rivadavia sobre el final
- 4
Les prohíben salir del país a los empresarios y a Diego Spagnuolo, a quien le secuestraron dos celulares y una máquina de contar billetes