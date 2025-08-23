SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MISURACA, Osvaldo A., q.e.p.d., falleció el 21-8-2025. - El presidente, consejo directivo y personal de la Asociación Argentina de Golf participan su fallecimiento, acompañan a Mauro, Bruno y familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa