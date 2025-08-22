LA NACION

MISURACA, Osvaldo Ángel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MISURACA, Osvaldo Ángel, q.e.p.d., falleció 21-8-2025. - Tus hijos Mauro y Bruno te despiden con profundo amor. Sus restos serán velados en Jardín de Paz, Ruta Panamericana, ramal Pilar, Km. 32.5, Sala Lapacho, hoy, de 12 a 16 hs. y mañana, de 9 a 12 hs.

MISURACA, Osvaldo Ángel, q.e.p.d., Fall. 21-8-2025. - Directivos y empleados de Pilar Golf lamentan profundamente su pérdida. Su liderazgo, dedicación y calidez humana serán recordados con gratitud. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
    1

    Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo

  2. Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
    2

    ¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente

  3. Crece la escalada por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia, el mensaje de la DEA y la irrupción china
    3

    Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china

  4. El nuevo misil de 3000 kilómetros de alcance con el que Ucrania planea atacar objetivos dentro del territorio ruso
    4

    Flamingo, el misil de 3000 kilómetros de alcance con el que Ucrania planea atacar objetivos dentro del territorio ruso

Cargando banners ...