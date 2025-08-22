SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MISURACA, Osvaldo Ángel, q.e.p.d., falleció 21-8-2025. - Tus hijos Mauro y Bruno te despiden con profundo amor. Sus restos serán velados en Jardín de Paz, Ruta Panamericana, ramal Pilar, Km. 32.5, Sala Lapacho, hoy, de 12 a 16 hs. y mañana, de 9 a 12 hs.

† MISURACA, Osvaldo Ángel, q.e.p.d., Fall. 21-8-2025. - Directivos y empleados de Pilar Golf lamentan profundamente su pérdida. Su liderazgo, dedicación y calidez humana serán recordados con gratitud. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.

Aviso publicado en la edición impresa