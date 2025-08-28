SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOCHÉ, Edgardo. - Sus sobrinos, Nicolás y Laura, Jackie y Fede, Michael y Florencia, Johnny y Andrea y Alejandro y Ceci, lo despiden con mucho cariño.

† MOCHÉ, Edgardo. - Su hermana Blackie lo despide con mucha tristeza y recordando con alegría todos los buenos momentos compartidos.

† MOCHE, Edgardo, q.e.p.d., falleció el 27-8-2025. - Vero y Miguel Iribarne y familia despiden a Edgar con profunda tristeza, rogando una oración en su memoria. Descansa en paz, querido amigo.

