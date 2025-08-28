1
MOCHÉ, Edgardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MOCHÉ, Edgardo. - Sus sobrinos, Nicolás y Laura, Jackie y Fede, Michael y Florencia, Johnny y Andrea y Alejandro y Ceci, lo despiden con mucho cariño.
† MOCHÉ, Edgardo. - Su hermana Blackie lo despide con mucha tristeza y recordando con alegría todos los buenos momentos compartidos.
† MOCHE, Edgardo, q.e.p.d., falleció el 27-8-2025. - Vero y Miguel Iribarne y familia despiden a Edgar con profunda tristeza, rogando una oración en su memoria. Descansa en paz, querido amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley