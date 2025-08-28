LA NACION

MOCHÉ, José Edgardo

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Querido Edgard, Andrea y Billy te despedimos con mucha tristeza y amor. Que el Señor te reciba en su casa. Te recordaremos siempre.

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Maxi y Alicia Serravalle, Jorge y Patsy y Jorge Venghi despiden con tristeza a su querido amigo y ruegan una oración en su memoria.

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Su hermana Maureen y sus sobrinos Mati, Pato, Marcos, Loly y Maia lo despiden con mucho amor, recordando los lindísimos momentos vividos juntos con su queridísimo Edgar. Ruegan una oración en su memoria.

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Graciela y Guillermo Cócaro, y sus hijos, despiden a su amigo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MOCHÉ, José Edgardo, 27-8-2025. - Nuestras condolencias a toda a familia ante esta irreparable pérdida. Gran amigo, te extrañaremos. Peter y Nini Rosch.

MOCHÉ, José Edgardo, falleció el 27-8-2025. - Su hermano Terry junto a Merita y sus hijos Gera, Pato, Lucas y Tommy lo despiden con tristeza y acompañan a Carolina, Cecilia, Lucila y Paul en este momento de dolor.

MOCHÉ, José Edgardo. - Silvia y Ralph Kirby y su familia despiden a Edgar y acompañan a toda la familia Moché con mucho cariño en este triste momento.

MOCHÉ, José Edgardo. - Querido Daddy, hoy te despedimos con mucha tristeza, pero sabiendo que estás en paz. Siempre vas a estar presente en los corazones de tus hijos Caro y Marce, Ceci y Pablo, Luli y Ale, Paul y Flori; de tus nietos Santi, Cami, Vicky, Maggie, Juan, Manu, Jose, Fran, Luz, Juani, Viole, Nachi, Pepi, Trini, Ine, Male, Agus, Leopi, Joaquín, Cata y Emi, y en los de tus bisnietos: Ampi, Viole, Ciro y Teo. Hasta siempre Da, esperanos en la mejor mesa, que en algún momento, todos nos volveremos a sentar con vos. Lo despedimos hoy, 14.30 hs., en el Memorial.

