MOCHÉ, José Edgardo

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Feliz viaje amigo. Gato Handley y familia.

MOCHÉ, José Edgardo. - Silvia y Luis Bameule e hijos acompañan a su familia y despiden con afecto a Edgar. Rezan por su descanso en paz.

MOCHÉ, José Edgardo. - Edgar querido, Lala, Nicolás, Agustín y Lucas te despedimos con mucha tristeza, te vamos a recordar siempre con amor y cariño por los lindos momentos compartidos. Descansa en paz.

MOCHÉ, José Edgardo, q.e.p.d. - Malena y Fernando Pascual acompañan con cariño a su familia y ruegan una oración en su memoria.

