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MOGUILLANSKY, Rodolfo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MOGUILLANSKY, Rodolfo. - Guillermo y Cynthia Seiguer despiden a Rody, amigo, compañero y colega durante tantos años y acompañan a Silvia, Julián y Alejo en su dolor.
MOGUILLANSKY, Rodolfo J., Dr. - Graciela y Norberto Abdala, con sus hijos Verónica, Fernando y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia, Julián y Alejo en este penoso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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