SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOGUILLANSKY, Rodolfo. - Guillermo y Cynthia Seiguer despiden a Rody, amigo, compañero y colega durante tantos años y acompañan a Silvia, Julián y Alejo en su dolor.

MOGUILLANSKY, Rodolfo J., Dr. - Graciela y Norberto Abdala, con sus hijos Verónica, Fernando y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia, Julián y Alejo en este penoso momento.

Avisos fúnebres

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