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MOGUILLANSKY, Rodolfo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MOGUILLANSKY, Rodolfo. - Su mujer Silvia Nussbaum, su hijo Julián Moguillansky, su hijo Alejo Moguillansky y Luciana Acuña y su nieta Cleo Moguillansky lo despiden con mucho amor.
MOGUILLANSKY, Rodolfo. - Laura Citarella, Mariano Llinás, Agustín Mendilaharzu y todo El Pampero Cine lo despiden con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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