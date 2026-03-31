1
MOIX, Aurora
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MOIX de COLELLA, Aurora. - Carlos Pagni acompaña a su amigo Héctor y a toda su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
El testimonio del portero que desarmó al estudiante que mató a un compañero en Santa Fe: “Me apuntó pero no llegó a gatillar”
- 3
Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
- 4
Agostina Páez consiguió que le otorgaran un habeas corpus y podrá volver a la Argentina cumpliendo dos condiciones