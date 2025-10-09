LA NACION

MOLA, Gustavo

MOLA, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - La Legislatura Porteña expresa su profundo pesar por el fallecimiento del diputado del bloque UCR Evolución. La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos.

MOLA, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 8-10-2025. - El diputado de la Legislatura Pablo Donati y su despacho participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el descanso de su alma.

