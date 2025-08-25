SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOLINA, Carlos Luis. - Alfredo y Leonor Diaz Valdez despiden a su querido primo y amigo y acompañan a Malala y los chicos.

† MOLINA, Carlos Luis, q.e.p.d., falleció el 24-8-2025. - Su mujer Malala Alchourron, sus hijos Mariana, Gloria y Facundo y Vanesa Vizioli y sus nietos Estanislao, Bautista, Delfina y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento.

