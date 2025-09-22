LA NACION

MOLINA PICO, Enrique, Alm., Dr

MOLINA PICO, Enrique, Alm., Dr. - Alberto F. Robredo y Martha Aust de Robredo lo despiden con mucho cariño y acompañan a Graciela y a toda su familia, pues la cercanía con Enrique y Graciela y Enrique Méndez y su mujer era absoluta.

MOLINA PICO, Enrique, Alm., Dr. - El consejo de administración de Fundación María Calderón de la Barca lo despide en pleno por lo hecho en pos de la ciencia, que llevó a la Fundación a ser pionera en ciencia e investigación.

MOLINA PICO, Enrique, Alm., Dr. - Fundación María Calderón de la Barca lo despide con gratitud y cariño por lo mucho hecho a fundación.

