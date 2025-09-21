SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOLINA PICO, Enrique, almirante, q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana (as.) participan con mucha tristeza el fallecimiento de un gran amigo y caballero y acompañan a Graciela en estos tristes y difíciles momentos, rogando una oración en su memoria.

† MOLINA PICO, Enrique, almirante, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - Su esposa María Graciela Quinteiro, sus adorados hijos, nietos y bisnietos lo despiden con amor en el Parque Memorial, hoy domingo 21 de septiembre, a las 9.30 hs.

Aviso publicado en la edición impresa