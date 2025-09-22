LA NACION

MOLINA PICO, Enrique, Alte.

MOLINA PICO, Enrique, Alte., q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - Con gran pesar, Carlos Axel Augspach, acompaña a su familia en este momento.

MOLINA PICO, Enrique, Alte. - Beatriz Inés y Elvira Ester Busquet Ardohain abrazan a su familia con mucho cariño.

MOLINA PICO, Enrique, Alte., q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - Pupy Fusari e hijas despiden a su querido Enrique y acompañan a Graciela y familia en este triste momento.

MOLINA PICO, Enrique, Alm., q.e.p.d. - Melita y Marcelo Colombo Murua despiden con pena al querido Enrique y acompañan a Graciela y familia con el cariño de siempre.

MOLINA PICO, Enrique, Alte., q.e.p.d. - Cristina Uriondo de Méndez y familia despiden a un gran amigo y acompañan a Graciela e hijos con mucho cariño.

