MOLINA PICO, Enrique Emilio, Almirante (Re) Vgm
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MOLINA PICO, Enrique Emilio, almirante (RE) VGM, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - La vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, despide con profundo pesar a un hombre que consagró su vida a la Patria y quedará en las páginas de nuestra historia como testimonio de honor y de grandeza, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.
