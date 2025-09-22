LA NACION

MOLINA PICO, Enrique Emilio, Almirante Vgm

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOLINA PICO, Enrique Emilio, Almirante VGM, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno Socio Honorario, quien tuvo gran participación con esta institución en el desarrollo de las Escuelas de Formación Superior de los Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante Argentina. Acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. “Por escribir lo que escribo pago la consecuencia de ser casi invisible en Cuba”
    1

    Leonardo Padura: “Por escribir lo que escribo pago la consecuencia de ser casi invisible en Cuba”

  2. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    2

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  3. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    3

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  4. Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025
    4

    Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de vóley Filipinas 2025

Cargando banners ...