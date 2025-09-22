SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOLINA PICO, Enrique Emilio, Almirante VGM, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participa el fallecimiento de su digno Socio Honorario, quien tuvo gran participación con esta institución en el desarrollo de las Escuelas de Formación Superior de los Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante Argentina. Acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración en su memoria.

