MOLINA PICO, Enrique Emilio, Alte. Vgm (R)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MOLINA PICO, Enrique Emilio, Alte. VGM (R). - La dotación del Destructor ARA Hércules despide a quien fuese su comandante en Malvinas.
† MOLINA PICO, Enrique Emilio, Alte. VGM. - Sus hermanos Emilio y Luz Argibay, Josefina Terrero de Molina Pico, Beatriz, Juan Carlos e Irene Fernández Beyro, Alejandro e Isabel Rey Saravia, sus sobrinos y sobrinos nietos lo despedimos con mucho cariño. Entierro hoy, a las 9.30, en Memorial.
