MOLINA PICO, Enrique Emilio

MOLINA PICO, Enrique Emilio, q.e.p.d., 20-9-2025. - La Mesa del Senado del Jockey Club de Buenos Aires con profunda pena, participa el fallecimiento de este argentino de lujo, ruega oraciones en su memoria e invita a despedirlo hoy, a las 9.30, en Parque Memorial.

MOLINA PICO, Enrique Emilio, q.e.p.d. - Urbano A. Díaz de Vivar participa con profunda pena el fallecimiento de este amigo y argentino de lujo.

MOLINA PICO, Enrique Emilio, q.e.p.d. - El ITBA comparte con profundo pesar el fallecimiento del almirante VGM Dr. Enrique Molina Pico, quien fue rector de la universidad entre 1999 y 2012. Su liderazgo, compromiso y visión marcaron un legado imborrable en la historia de la institución. Acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

MOLINA PICO, Enrique Emilio, q.e.p.d. - La familia Chaluleu, Jorgelina, Elena, Daniel, Mariano y Alicia de Urtiaga lamenta la pérdida de un ser tan querido y acompaña a Graciela, Ike, Fernanda, Diego y sus familias en este momento de tristeza.

