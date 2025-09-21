LA NACION

MOLINA PICO, Enrique

MOLINA PICO, Enrique. - Zelmira Llerena de Silva e hijos acompañan a su familia y lo despiden, recordando años de amistad.

MOLINA PICO, Enrique. - Su amigo Fernando Louge lo despide con el cariño y afecto de tantos años y acompaña a Graciela y familia en este difícil momento.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas participa con profundo pesar la pérdida de su ilustre académico emérito, quien contribuyó al desarrollo de la institución con dedicación y conocimiento. Ruega una oración en su memoria.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Magdalena Laiño, Daniel Mazzini y Pablo L. Gasipi junto a sus familias despiden al querido y admirado Enrique, acompañan con cariño a Graciela y a Diego y ruegan oraciones por su alma.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Norah Descalzi de Luzuriaga y familia despiden al querido Enrique y acompañan a Graciela e hijos en este triste momento.

