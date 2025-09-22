LA NACION

MOLINA PICO, Enrique

Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - José María Medrano e Inés Nosiglia despiden a su queridísimo amigo y abrazan a Graciela e hijos. Piden una oración en su memoria.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Hilario y Monika Muruzábal Herrera acompañan a toda la familia en este triste momento. Rogamos oraciones por su alma.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa junto a sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza a Enrique, ilustre y querido amigo, y acompañan con oraciones a Graciela y familia en su dolor.

MOLINA PICO, Enrique E., q.e.p.d., 20-9-2025. - La Academia del Mar participa el deceso de su distinguido miembro y expresidente y presenta condolencias a su familia.

MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Fernando Petrella lo despide con reconocimiento y eleva una oración en su memoria.

