SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d., falleció el 20-9-2025. - José María Medrano e Inés Nosiglia despiden a su queridísimo amigo y abrazan a Graciela e hijos. Piden una oración en su memoria.

† MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Hilario y Monika Muruzábal Herrera acompañan a toda la familia en este triste momento. Rogamos oraciones por su alma.

† MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa junto a sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza a Enrique, ilustre y querido amigo, y acompañan con oraciones a Graciela y familia en su dolor.

† MOLINA PICO, Enrique E., q.e.p.d., 20-9-2025. - La Academia del Mar participa el deceso de su distinguido miembro y expresidente y presenta condolencias a su familia.

† MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Fernando Petrella lo despide con reconocimiento y eleva una oración en su memoria.

