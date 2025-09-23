SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOLINA PICO, Enrique, q.e.p.d. - Sus amigos de la Mesa Carlos Pellegrini del Jockey Club, Agustín Monteverde, Gustavo Criscuolo, Gerardo Rodríguez Goyena, Josef Egon Schwald, Carlos Sigwald (h.), Norberto Vidal, Diego Zavaleta, Rodolfo Lanús de la Serna, Marcos Roca Antequera, Eduardo Conesa, Rodolfo Martín Saravia, Emilio Méndez Sarmiento y Andrés Otaño Moreno elevan una oración en su memoria.

† MOLINA PICO, Enrique. - Horacio Martínez y familia despiden con profundo pesar a su amigo, quien fuera rector y educador durante la democracia. Acompañamos a su familia y rogamos una oración en su memoria.

