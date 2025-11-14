SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MONASTERIO, Adalberto N. (Kuki), q.e.p.d. - Sus cuñados Ana y Jorge junto a sus hijos Agustina y Tino, Matías y Sole y sus nietos Isabel y Jaime despiden a Kuki con mucho amor.

