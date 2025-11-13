SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MONASTERIO, Adalberto N. - Ignacio Gómez Álzaga y Carlos R. Bledel participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Alfonso y a la familia en este triste momento.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Productores de General La Madrid S.A. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Tere Bernasconi, Carina y Santiago de Lafuente, Maggie y Santi despiden con enorme tristeza a Kuki y acompañan a Malela y a toda su lindísima familia con muchísimo cariño.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Adela Sessa despide con tristeza a Kuki y acompaña con mucho cariño a Malela e hijos.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - Estancia Ralico, la familia Freires, Daniel, Mabel, Emiliano, Coqui, Federico, Teodoro, Néstor y el resto del personal de BERCA, que con fuerza frente a la adversidad enfrentaron tantos años de trabajo con la guía de Kuki, con su afecto y alegría, lo despiden con enorme tristeza y cariño.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - Con el recuerdo de lo compartido y el agradecimiento por lo legado, personal de la firma BESPA S.A., establecimiento Los Rosales, la Emma Administración Indio Rico, acompaña a la familia Monasterio en este momento de profunda tristeza y elevan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Adalberto Neri Monasterio, presidente del consejo de administración de nuestra sociedad. Su visión, dedicación y liderazgo incansable han marcado de manera imborrable la historia y el crecimiento de nuestra empresa BESPA S.A. Con su ejemplo de integridad y profesionalidad nos inspiró a todos, dejando un legado de valores y compromiso que seguirá vivo en nuestra comunidad empresarial. Los socios, el consejo de administración y todos los colaboradores se unen al dolor de la familia en este momento de luto.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - He perdido un compañero de viaje, un hermano mayor, un amigo sincero. Que la tierra te sea leve Kuki. Te despide Enrico.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - Un hombre con una extraordinaria ética del trabajo, sabio y generoso, siempre listo para ofrecer un buen consejo y al mismo tiempo compartir un momento de alegría. Desde Milan, abrazamos con mucho cariño a Malela, Alfonso Caro, Maki y sus familias en este momento de profunda tristeza y vacío por la gran pérdida del muy querido Kuki. Familia Dubini, Enrico, Renata y Giorgio con sus familias.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, falleció el 12-11-2025. - Desde Milan, con cariño y gratitud recordamos a Kuki, amigo y compañero de vida de nuestra familia desde siempre. Nuestro abrazo más afectuoso para Malela, Carolina, Alfonso, Macarena, sus hijos y todos sus seres queridos. ¡Adiós Kuki! Elisabetta y Renato con Sabine y Giuseppe.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - El consejo directivo de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado participa con dolor el fallecimiento de quién fuera destacado y apreciado directivo de la entidad y ruega una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Nancho, Asun, Finita y Elisa despiden a Kuki y acompañan con mucho cariño a Malela, Maqui, Caro y Alfonso.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, q.e.p.d. - Mario Maito lamenta profundamente el fallecimiento del estimado Kuki. Abraza con afecto a Alfonso y familia.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Querido Kuki, cómo te voy a extrañar. Todo mi cariño para la querida Malela y esa maravillosa familia Monasterio. Marian.

MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Asociación Argentina de Angus, comisión directiva y socios, lamentan su fallecimiento. Acompañan a su familia, a su hijo Alfonso y amigos en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Natalio Ruggeri, Graciela Lamas de Ruggeri y sus hijos acompañan a la familia Monasterio en su dolor.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Luis M. Lamas y M. M. Olivo de Lamas despiden con profundo dolor a un bueno en todo, amigo y hermano de la vida.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Graciela E. Lamas despide con enorme tristeza a Kuki y seguirá siempre sus sabios consejos. Con todo cariño acompaña a Malela y sus hijos en estos momentos de dolor.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - Directorio, personal, agencias y representantes de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. acompañan a la familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con pesar al querido Kuki, colega y amigo, referente de la ganadería argentina. Acompaña a su hijo Alfonso y a toda su familia en este doloroso momento.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - Directorio y personal de Jáuregui Lorda Haciendas saludan a Alfonso y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto. - Dotras Ganly SRL participa su fallecimiento y acompaña a Alfoncito y Flia. en este difícil momento.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - Ing. Ramón Franco, Ing. Emilio Ortelli, Fernando y Ricardo Villarruel, junto al personal de Consignataria Melicurá SA. lo despiden con profundo dolor y acompañan a Alfonso y su familia en este difícil momento.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - La firma Martín G. Lalor SA. despide a un gran colega y acompaña a Alfonso y toda la familia Monasterio en este momento de dolor.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - Andrés y Kiki Mendizabal junto a sus hijos Andrés, Felicitas y Manuel lamentan su partida y acompañan a Malela, Alfonso, Caro y Maqui con todo cariño.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - El directorio y personal del Centro de Consignatarios de Productos del País lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - El directorio de A.J. Mendizabal & Cía. S.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Luis María Pomes participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d., falleció el 11-11-2025. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Federico y Mercedes Sarmiento despiden a Kuki y acompañan a Malela y familia con mucho cariño.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, q.e.p.d. - Los socios y personal del Estudio Obregón Camaño participan con profundo dolor de su partida, acompañando a toda su familia con mucho cariño en este momento de dolor y pidiendo una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto Neri, q.e.p.d. - Osvaldo Camaño y Elsa Obregón despiden con muchísimo cariño a Kuki, acompañan a toda su familia en este doloroso momento y piden una oración en su memoria.

† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Jorge y Dolores Castro Madero junto con sus hijos Jorge Enrique y Viviana, Celina y Germán acompañan en su dolor a Malela, Alfonso y a toda la querida familia Monasterio.

† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - Alicia Apphatie, Ricardo Albertengo y Ricardo Apphatie acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

