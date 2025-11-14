LA NACION

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki)

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki), q.e.p.d. - Gracias Kuki por regalarnos tu amor, tu humor, tu alegría y tus sabios consejos. Te despedimos y recordaremos siempre con una sonrisa, tu hermana Picha, Guille y Andrea, Flor, Mate y Mery, Bauti, Juani, Joaquín y Fran di Carlo. Abrazamos a Male, Alfon, Caro, Maqui y familia, y rogamos una oración en tu nombre.

MONASTERIO, Adalberto Neri (Kuki), q.e.p.d. - Bárbara Rubio y el equipo de Prana Turismo acompañan a su esposa Malela y familia en este triste momento. Gracias Kuki por habernos permitido proyectar tus viajes en familia y compartir tus experiencias y amorosa presencia. Te despedimos con mucho cariño.

