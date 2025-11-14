MONASTERIO, Adalberto
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d., se durmió en la paz del señor el 11-11-2025. - María Frederking White participa con pena su partida y acompaña con cariño a Malela sus hijos y nietos.
† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Elsa F. de Dodero y sus hijas Caro, Sandy y Guiga participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a toda su familia con especial cariño a Alfonsito.
† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d. - Guillermo White y Patricio White despiden con enorme tristeza a Kuki y acompañan a Malela, Alfonso, hijas y nietos y a su gran colaboradora, Viviana Duffau, en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
† MONASTERIO, Adalberto. - Con profunda tristeza despido a un gran amigo, casi hermano y acompaño a Malela, Alfonso, Caro y Maqui. María Matilde Areco.
MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Directorio y personal de Campoamor Hermanos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia y seres queridos en este difícil momento.
† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - Establecimientos La Negra y Ángel Rossi despiden a Kuki y acompañan a su mujer Malela y a su hijo Alfonso con mucho cariño.
† MONASTERIO, Adalberto N., q.e.p.d., falleció el 12-11-2025. - Luis Jaime y María Marta Bru, hijos y nietos con dolor despedimos a Kuki, amigo de toda la vida, lo recordaremos con gratitud por todo lo compartido. Abrazan a su muy querida familia y los acompañan en la oración.
† MONASTERIO, Adalberto, q.e.p.d. - El equipo de ClicRural acompaña a Alfonso y familia y pide una oración en su memoria.
† MONASTERIO, Adalberto. - Elizalde Garrahan y Cia. acompaña a Alfonso y familia en este triste momento.
