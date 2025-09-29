1
MONTAÑA, Leonidas, Ing.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MONTAÑA, Leonidas, Ing., q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Sus antiguos cadetes de la Promoción XV del Liceo Militar Gral. San Martín lo despiden con admiración y agradecimiento, recordando al entonces teniente en un lejano 1953. Gracias por tu constante relación con nosotros. Adiós amigo.
† MONTAÑA, Leónidas, Ing., q.e.p.d., falleció el 27-9-2025. - Con el honor de lo realizado bajo su dirección y el privilegio de contar con su amistad, despedimos a una persona excepcional y rogamos oraciones en su memoria. Roberto y María Rosa Alén.
