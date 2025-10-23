SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MONTESANO REBON, Aldo L., q.e.p.d. - Luis M. Gaibrois, Gustavo Gaibrois, Lucas Nobile, Mariano Klumpp, Luciano Pérez Unzueta y Santiago Gamondés participan con tristeza su fallecimiento, recordándolo como ejemplo de entereza y alegría de vida. Abrazan fuertemente a Juanito, junto a toda su familia, elevando oraciones por su eterno descanso.

MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, q.e.p.d. - El Ministerio Público Fiscal de la Nación expresa su profundo pesar por el fallecimiento de quien fuera procurador general de la Nación y envía sus condolencias a sus familiares y amigos.

† MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, falleció el 21-10-2025. - Su familia comunica con profundo dolor su partida. Fue un gran padre, un gran amigo, y una gran persona, querido y respetado por todos los que tuvieron la dicha de conocerlo. Su esposa Amaya Casas, sus hijos Cecilia, Carlos, Mercedes, Teresa, Juan Manuel, Nicolás, Fátima, hijos políticos, nietos y bisnietos, lo despiden con profundo amor y agradecimiento por su ejemplo y su vida.

† MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, q.e.p.d. - Clorys y Graciela Comastri, Cecilio Pagano, Oscar Librano y Carlos Alberto Montesano despiden los restos de su primo hermano Aldo Luis Montesano Rebón, pidiendo una oración en su memoria.

† MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - La jueza y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal acompañan al Sr. secretario general, Dr. Juan M. Montesano Rebón y al Sr. secretario de Cámara, Dr. Carlos L. Montesano Rebón y familia en este momento y ruegan una oración en memoria de su padre.

† MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - Los funcionarios y empleados de la Secretaría General de la Cámara Federal de Casación Penal, acompañan con mucho cariño al Dr. Juan Manuel Montesano Rebón y familia.

† MONTESANO REBÓN, Aldo Luis, q.e.p.d., falleció el 21-10-2025. - El personal de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal expresa sus condolencias y acompaña con afecto al Dr. Juan Manuel Montesano Rebón y familia.

