MONTI, María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MONTI, María (Marikena) q.e.p.d., 17-1-2026. - La despiden con profundo dolor su hermana política M. Isabel Videla de Monti, sus sobrinos Rodrigo y Moni Ottolenghi, Lucía y Martín Zubiri y Clara y sus sobrinos nietos, Agustín y Sofía Monti, Julia, Simón y Emilia Zubiri.

MONTI, María (Marikena), q.e.p.d. - Lucita Videla Aubone, sus hijos Valeria, Cristián e Iván Biagosch y sus familias la despiden con mucho cariño y ruegan oraciones en su memoria.

