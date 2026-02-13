SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOONS, Silvia, q.e.p.d. - Te despedimos Pirli con mucho amor. Tus hijos Ana y Hernán, Roberto y Josefina, Clara y Marcelo, Felicitas y Jorge, y Agustín junto a tus hermanos Alberto y Teresa, Ana María y Ulises, Mónica y Pablo y tus nietos.

✝ MOONS, Silvia. - La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Unidad expresa sus más sinceras condolencias a la familia Moons por el fallecimiento de Silvia. Se unen en la oración, pidiendo al Señor que la reciba en sus brazos y que conceda paz y esperanza a sus seres queridos.

