SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MOORADIAN, Kissag, Mon. arzobispo emérito de la Diócesis de la Argentina y Chile de la Iglesia Apóstolica Armenia, q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - El Arzobispado Armenio y el Centro Armenio-Institución Administrativa de la Iglesia Armenia participan con pesar su fallecimiento e invitan a su velatorio hoy, a las 18, en la catedral armenia San Gregorio El Iluminador, Armenia 1359, CABA, donde a las 20 se oficiará un responso.

