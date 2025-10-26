LA NACION

MOORADIAN, Kissag, Mon. Arzobispo Emérito De La Diócesis De La Argentina Y Chile De La Iglesia Apóstolica Armenia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOORADIAN, Kissag, Mon. arzobispo emérito de la Diócesis de la Argentina y Chile de la Iglesia Apóstolica Armenia, q.e.p.d., falleció el 25-10-2025. - El Arzobispado Armenio y el Centro Armenio-Institución Administrativa de la Iglesia Armenia participan con pesar su fallecimiento e invitan a su velatorio hoy, a las 18, en la catedral armenia San Gregorio El Iluminador, Armenia 1359, CABA, donde a las 20 se oficiará un responso.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así está hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
    1

    Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz

  2. De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025
    2

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Argentina 2025

  3. Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma
    3

    Un turista japonés murió tras caer de un muro de siete metros en el Panteón de Roma

  4. Un candidato a senador de LLA denunció que sufrió una entradera y fue golpeado
    4

    Un candidato a senador de LLA por Neuquén denunció que sufrió una entradera y fue golpeado

Cargando banners ...