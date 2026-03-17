SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, (Lola) q.e.p.d. - Mariana y Javier Obligado despiden a Lola y acompañan a Jampo, los chicos y a los Gómez Obligado con todo cariño.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, q.e.p.d. - Querida Lola: tu padrino Agustín Obligado, hijos y nietos te despedimos con mucha tristeza y enviamos un gran abrazo a Jampo y a tus hijos y hermanos en este difícil momento.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, q.e.p.d. - Lola, fuiste una madraza y luchadora. Tus tíos Obligado: Milagros e Ignacio, Marcela y Miguel, Carmen y Javier, Magdalena y Alejandro, hijos y nietos te despiden con dolor y abrazan con amor a Jampo, sus hijos y hermanos.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, q.e.p.d. - Mi querida ahijada, te voy a extrañar a vos y a tu foto con corazones. Ejemplo de madre y fortaleza. Un beso grande a Jampo, a tus 8 hijos y a tus hermanos Flor, Hernán, Sole y Lina y sus familias. Susi.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gomez Obligado de, (Lola). - Lucio y Celina Peña y sus hijos, Tute, Male y Bauti abrazan a Mery y rezan por Lola y toda la familia Mordeglia en este triste momento.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, (Lola), q.e.p.d. - Jorge y Cata, Martín y Flo, Roli y Mechi, Pablo y Tati, Ignacio y Tini, Pato y María, Gonzalo e Ia y Marcelo participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a Jampo y a sus hijos y familiares en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria en la esperanza de la resurrección.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa