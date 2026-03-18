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MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de. - Miguel y Susana Mordeglia despiden a Lola, madre fecunda y ejemplar, y abrazan a Jampo y sus hijos en este triste momento.
✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, q.e.p.d. - Fanny, Nicolás e Inesita, Santiago y Marcela Mordeglia, sus 12 sobrinos y sus 4 sobrinos nietos despiden a Lola con mucha tristeza.
MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de. - Bautista Grether y familia abrazan a Sofía y a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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