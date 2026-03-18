SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de. - Miguel y Susana Mordeglia despiden a Lola, madre fecunda y ejemplar, y abrazan a Jampo y sus hijos en este triste momento.

✝ MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de, q.e.p.d. - Fanny, Nicolás e Inesita, Santiago y Marcela Mordeglia, sus 12 sobrinos y sus 4 sobrinos nietos despiden a Lola con mucha tristeza.

MORDEGLIA, Dolores Gómez Obligado de. - Bautista Grether y familia abrazan a Sofía y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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