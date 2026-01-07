LA NACION

MORELLI CASAUBON, Horacio,

MORELLI CASAUBON, Horacio, q.e.p.d., falleció el 2-1-2026. - Tus amigos desde los años ya lejanos del Liceo Militar General San Martín, promoción XVI, te despedimos con infinito pesar. Ya nos reencontraremos, querido Horacio, allá en la eternidad.

