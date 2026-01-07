1
MORELLI CASAUBON, Horacio,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MORELLI CASAUBON, Horacio, q.e.p.d., falleció el 2-1-2026. - Tus amigos desde los años ya lejanos del Liceo Militar General San Martín, promoción XVI, te despedimos con infinito pesar. Ya nos reencontraremos, querido Horacio, allá en la eternidad.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
- 3
Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- 4
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero