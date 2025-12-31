1
MORENO DE COLONNA, Silvia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MORENO de COLONNA, Silvia. - Su hermano Federico, Betty, hijos y nietos la despiden muy afectuosamente y acompañan a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Se vendió un terreno clave ubicado sobre la avenida Libertador
- 3
Documento clave: la empresa de Faroni pactó con la AFA quedarse con el 30% de sus ingresos comerciales en el exterior
- 4
Como pocas veces se vio: el día que Mar del Plata le pudo competir a Brasil con una postal sorprendente para los turistas