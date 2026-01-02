MORENO, Silvia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORENO de COLONNA, Silvia, q.e.p.d. - El rector, el consejo de administración, los profesores, el staff y toda la comunidad de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera integrante del consejo de administración y acompañan a su familia en este triste momento.

