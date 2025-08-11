1
MORILLO CAPURRO, Néstor O. A.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MORILLO CAPURRO, Néstor O. A., q.e.p.d., falleció el 11-8-2024. - Te recordamos siempre y estás en nuestro corazón. Tu esposa y tus hijas Lidia, Guadalupe, Gisela y Guillermina.
