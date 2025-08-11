LA NACION

MORILLO CAPURRO, Néstor O. A.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MORILLO CAPURRO, Néstor O. A., q.e.p.d., falleció el 11-8-2024. - Te recordamos siempre y estás en nuestro corazón. Tu esposa y tus hijas Lidia, Guadalupe, Gisela y Guillermina.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El conmovedor mensaje de los científicos del Conicet tras el cierre de la misión al cañón de Mar del Plata
    1

    El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata

  2. Con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
    2

    Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso

  3. Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre el candidato de centroderecha y el de ultraderecha
    3

    Las últimas encuestas confirman un empate técnico entre Quiroga y Doria Medina y proyectan una inédita segunda vuelta

  4. Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar
    4

    Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar

Cargando banners ...