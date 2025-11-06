1
MOSCUZZA, José Marcelo
1 minuto de lectura
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MOSCUZZA, José Marcelo. - La Holando Sudamericana Cía. de Seguros participa su fallecimiento y acompaña a la familia Moscuzza en este triste momento.
MOSCUZZA, José Marcelo. - Con profundo pesar, acompañamos a sus seres queridos en su dolor. Flia. Minoyetti.


