MOSS, Irene De
† MOSS, Irene de. - Leonardo Agusti, sus hijos Patricio, Nahuel, sus nueras y nietos, despiden a Tita con mucho cariño y acompañan a Matilde, Margarita y Jacinto en este doloroso momento. Te vamos a extrañar.
