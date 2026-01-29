LA NACION

MOSTANY, Agustín,

MOSTANY, Agustín, q.e.p.d. - Marilyn y Eduardo Gnecco (as.), sus hijas y yernos despiden con gran tristeza a su querido ahijado y acompañan con mucho afecto a Jordi y sus hijos Tomás, Santiago, Dolores y Cecilia y sus familias. Rezamos por su eterno descanso.

MOSTANY, Agustín. - La comunidad educativa de St. Hilda’s College comunica con profundo dolor el fallecimiento de Agustín Mostany, querido exalumno y destacado miembro de nuestra comisión directiva.Acompañamos en este momento de tristeza a su esposa Sofía, a sus hijos Bautista y Guadalupe, alumnos del colegio, y a todos sus seres queridos.Elevamos una oración por su eterno descanso y recordamos con gratitud el legado que dejó en nuestra institución educativa.

MOSTANY, Agustín, q.e.p.d. - La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol, CADIBSA, lamenta profundamente el fallecimiento de Agustín Mostany, quien fuera integrante de su comisión directiva.En este momento de dolor hace llegar sus condolencias a sus familiares, colegas y seres queridos.

MOSTANY, Agustín, q.e.p.d. - La familia Potter y Esteban Suárez lo despiden con tristeza y acompañan a su familia con cariño en este difícil momento.

MOSTANY, Agustín, q.e.p.d. - Danone participa con profundo pesar el fallecimiento de Agustín Mostany y agradece su liderazgo, compromiso y trayectoria profesional, que dejaron una huella significativa en la compañía y en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él. Acompaña con afecto a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento.

