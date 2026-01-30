LA NACION

MOSTANY, Agustín

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOSTANY, Agustín. - Con profundo dolor lo despedimos. Sus tíos Lía Carruthers y Ricardo Mariscal, y sus primos Francisco, Pedro y Alejandro, junto a sus familias, acompañan a su familia en este doloroso momento.

MOSTANY, Agustín, 28-1-2026. - Tus tíos Maggy y Germán Wernicke, Ana, Pepe y Paula Aranoa y tus primos Wernicke Mostany, Podesta Mostany y Mostany Aranoa acompañamos a Sofía, Bautista y Guadalupe en este inmenso dolor y rezamos especialmente por nuestro querido hermano Jordi y nuestros sobrinos Mostany Carruthers.

MOSTANY, Agustín. - Los Huarte acompañan a Jordi, Tomás y familia Mostany en estos tristes momentos.

MOSTANY, Agustín, q.e.p.d. - Marcelo E. Podestá (a.) lo despide con enorme pena y acompaña con gran afecto a Jordi y a toda la familia Mostany.

