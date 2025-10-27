LA NACION

MOURADIAN, Monseñor Kissag, Arzobispo Emérito De La Diócesis De La Argentina Y Chile De La Iglesia Apostólica Armenia

MOURADIAN, Monseñor Kissag, arzobispo emérito de la Diócesis de la Argentina y Chile de la Iglesia Apostólica Armenia, q.e.p.d., falleció el 25 de octubre de 2025. - El Arzobispado Armenio y el Centro Armenio - Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, participan con sumo pesar su fallecimiento y que sus restos son velados en la Catedral Armenia San Gregorio El Iluminador, Armenia 1359, C.A.B.A., donde hoy, lunes 27 de octubre, a las 11, se oficiará una misa de cuerpo presente, durante la cual se realizará la ceremonia de extremaunción. A las 14, partirá el cortejo fúnebre hacia el Cementerio Armenio de Justo Villegas, donde a las 15 se prevé la inhumación de sus restos en el atrio de la Iglesia Armenia de la Santísima Trinidad, dentro del predio de la citada necrópoli.

