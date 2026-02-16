SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MOYANO, Consuelo, q.e.p.d. - Amó la vida y supo contagiar su alegría a todos los que la rodeaban. Siempre activa, luminosa y generosa, disfrutó cada instante y dejó en nosotros recuerdos llenos de risas. Acompañamos con cariño a su familia y amigos en este difícil momento. Herci, Delfi, Ángel, Sol y Manu Moyano.

✝ MOYANO, Consuelo (Consu), q.e.p.d. - Nos recordaste siempre que la vida es corta y está para disfrutarla junto a los demás. Lo diste todo e hiciste magia hasta el final. ¡Se te va a extrañar, Chapulín Colorado! Tu padrino Martín Honorio Pueyrredon, Miky, Santi, Delfi y Tati.

Avisos fúnebres

