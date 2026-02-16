LA NACION

MOYANO, Consuelo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOYANO, Consuelo, q.e.p.d. - Amó la vida y supo contagiar su alegría a todos los que la rodeaban. Siempre activa, luminosa y generosa, disfrutó cada instante y dejó en nosotros recuerdos llenos de risas. Acompañamos con cariño a su familia y amigos en este difícil momento. Herci, Delfi, Ángel, Sol y Manu Moyano.

MOYANO, Consuelo (Consu), q.e.p.d. - Nos recordaste siempre que la vida es corta y está para disfrutarla junto a los demás. Lo diste todo e hiciste magia hasta el final. ¡Se te va a extrañar, Chapulín Colorado! Tu padrino Martín Honorio Pueyrredon, Miky, Santi, Delfi y Tati.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá esta semana
    1

    Así será el “anillo de fuego”, el eclipse solar anular que se verá este martes 17 de febrero

  2. Fue el jefe más querido y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
    2

    Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo

  3. La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
    3

    La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés

  4. La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores
    4

    La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mujeres y adultos mayores