SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MOYANO, Juan Elmo. - A nuestro querido Mito, te recordaremos siempre por tu entrega, dedicación y pasión por el club, buena gira y hasta siempre. Deportiva Francesa

MOYANO, Juan Elmo. - Con mucho dolor despido a mi amigo Juan Elmo (Mito) Moyano y acompaño a su familia en este triste momento. Dr. Carlos D. Franzetti.

✝ MOYANO, Juan Elmo. - Southernmeat SRL, Hamburguesas Boogys, acompaña a la comunidad de Deportiva Francesa en este triste momento

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa